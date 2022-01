Habt ihr Interesse an Live-Sport? Dann haben wir einen verdammt heißen Tipp für euch. Das Sky Ticket Supersport erhaltet ihr aktuell mit 50 Prozent Rabatt. Damit könnt ihr nicht nur zahlreiche Spiele der Fußball-Bundesliga im Live-Stream verfolgen, sondern auch viele weitere Sportereignisse. Bei Interesse greift unmittelbar zu. Das Angebot gilt nur an diesem Wochenende und endet am morgigen 23. Januar 2022.

50 Prozent Rabatt auf Sky Ticket Supersport

Ein besseres Sky Sport Superticket Angebot haben wir bis dato nicht erlebt. Nur heute und morgen könnt ihr 50 Prozent auf den monatlichen Grundpreis sparen, wenn ihr euch für Sky Ticket Supersport entscheidet. Neben Fußball, Formel 1, Tennis und Handball könnt ihr mit dem Sky Ticket Supersport eine Vielzahl an Live-Sport-Events verfolgen, ihr könnt sogar auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Mit dem Sky Ticket Supersport erlebt ihr den kompletten Live-Sport von Sky. Am heutigen Samstag spielen unter anderem Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, Leverkusen, Gladbach, Bochum, Union Berlin und mehr.

Überblick

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz

Alle Spiele der Premier League

Alle Rennen der Formel 1

Die NTT IndyCar Series 2022 exklusiv

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL

Tennis, Leichtathletik, Golf & mehr Motorsport live und vieles exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

–> hier geht es zu den 50 Prozent Rabatt

Normalerweise kostet das Sky Ticket Supersport 29,99 Euro pro Monat. Entscheidet ihr euch allerdings für das 1-Jahrespaket, so spart ihr monatlich satte 50 Prozent und zahlt ihr nur 14,99 Euro. Nach Ablauf der 12 Monate könnt ihr jederzeit kündigen, andernfalls werden 29,99 Euro pro Monat fällig. In unseren Augen handelt es sich um en besten Sky Ticket Sport-Deal, den wir zu Gesicht bekommen haben. Bei knapp 15 Euro monatlich, kann man nicht wirklich etwas falsch machen.