Seit dem 01. Dezember 2021 können Mobilfunk- und Festnetzverträge, die länger als 24 Monate laufen, mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden. Diese spannende Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) hat sich bis dato noch nicht zu jedem herumgesprochen. Von daher könnt wir euch nur empfehlen, den verhältnismäßig ruhigen Jahresanfang zu nutzen, um eure laufenden Verträge zu checken und aufs optimale Produkt zu wechseln. Niemals zuvor war man flexibler. Egal, ob DSL, Kabel oder LTE/5G – o2 bietet euch die größte Internet-Verfügbarkeit für euer Zuhause an. In den ersten 12 Monaten erhaltet ihr dabei 10 Euro Rabatt auf die Grundgebühr des o2 My Home Portfolios. Im o2 My Home XL sind es sogar 20 Euro Rabatt pro Monat. Ihr spart somit bis zu 240 Euro.

o2 My Home im Überblick

Soweit wir das beurteilen können, suchen Kunden in erster Linie nach einem guten Angebot und einem fairem Preis, wenn sie sich rund um einen Festnetzanschluss informieren. Dabei ist die genutzt Anschlusstechnologie eher zweitrangig. Kabel oder DSL? Oder eine mobilfunkbasierte DSL-Alternative? Unterm Strich ist es in erster Linie wichtig, dass man sich für einen Anschluss entscheidet, der eine ausreichende Surfgeschwindigkeit bietet.

Genau da setzt o2 an. Das Münchner Unternehmen bietet euch gleichermaßen DSL, Kabel und den LTE-Homespot. Nicht alle Technologien sind an jeder Adresse verfügbar und sicherlich haben alle Technologien ihren Vor- und Nachteil. DSL und Kabel sind ein Stück weit abhängig von der Telefon- bzw. Kabeldose an der Wand. Ein 4G/LTE bzw. 5G-Anschluss ist flexibler bei der Positionierung in der Wohnung und die Bereitstellung ist für gewöhnlich etwas schneller. Für jeden Anspruch sollte der passende Anschluss bei o2 dabei sein. Als erstes empfehlen wir euch natürlich, die Verfügbarkeit an eurer Adresse zu prüfen. Welche Möglichkeiten bieten sich überhaupt? Und vor allem welche Verfügbarkeit steht bereit.

Übersicht

o2 my Home S

100GB Datenvolumen

Download mit bis zu 10Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschluss verfügbar über DSL und LTE/5G

-> 10 Euro Rabatt pro Monat im 1. Jahr

o2 my Home M

unbegrenztes Datenvolumen

Download mit bis zu 50Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschluss verfügbar über Kabel, DSL und LTE/5G

-> 10 Euro Rabatt pro Monat im 1. Jahr

o2 my Home L

unbegrenztes Datenvolumen

Download mit bis zu 100Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschluss verfügbar über Kabel, DSL und LTE/5G

-> 10 Euro Rabatt pro Monat im 1. Jahr

o2 my Home XL

unbegrenztes Datenvolumen

Download mit bis zu 250Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschluss verfügbar über Kabel und DSL

-> 20 Euro Rabatt pro Monat im 1. Jahr

Jetzt die laufenden Verträge prüfen und für das optimale Produkt entscheiden. o2 bietet euch die optimale Anschlusstechnologie für jeden Nutzertyp. Im ersten Vertragsjahr erhaltet ihr 10 Euro bzw. 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr (je nach Tarif). Darüberhinaus profitieren Junge Leute unter 29 Jahre sowie die Generation 60+ ab dem 2. Vertragsjahr von einer monatlichen Grundpreisreduzierung von 5 Euro.