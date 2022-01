In den vergangenen Jahren hat Apple das Frühjahr eines jeden Jahres regelmäßig genutzt, um Produktneuheiten anzukündigen. So haben wir letztes Jahr unter anderem den neuen 24 Zoll iMac, das neue iPad Pro, die AirTags sowie ein neues Apple TV 4K erlebt. Zudem präsentierte Apple das iPhone 12 (mini) in Violett. Wie geht es in diesem Jahr weiter?

Zahlreiche Insider sind sich sicher, dass Apple auch im Frühjahr 2022 neue Produkte ankündigen wird. In den letzten Wochen zeichnete sich bereits ab, in welche Richtung es gehen könnte. Nun meldet sich Leaker @Dylandkt per Twitter zu Wort und fasst seine jüngsten Erkenntnisse noch einmal zusammen.

Es heißt, dass Apple im Frühjahr einen neuen Mac mini mit M1 Pro und M1 Max, ein neues 5G iPhone SE und ein neues iPad Air ankündigen wird. Weiter heißt es, dass auch ein neuer iMac Pro für eine Ankündigung im Frühling in der Lostrommel sei. Allerdings soll es bei dem zuletzt genannten Produkt noch Bedenken bei der Produktion geben.

For the Apple Spring event, We will be receiving the Mac Mini with M1 Pro and M1 Max, a new 5G iPhone SE, and a new iPad Air. iMac Pro is still on track currently for a release in the spring. Yet, I have heard there are still concerns with regards to production.

— Dylan (@dylandkt) January 23, 2022