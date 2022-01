Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sich Apple TV+ einen mehrjährigen Vertrag mit Skydance Animation gesichert hat. Wie nun bekannt wird, wurde ein zweiter mehrjähriger Vertrag zwischen beiden Parteien unterzeichnet.

Apple TV+ und Skydance kooperieren erneut

Deadline berichtet, dass Apple TV+ und Skydance Animation eine zweite Kooperation unterschrieben haben, die dem Video-Streaming-Dienst aus Cupertino weiterer Originalfilme sichert. Es heißt

Nachdem David Ellisons Skydance Media seine jüngsten Filme „Without Remorse“, „The Tomorrow War“ und „The Old Guard“ für Streaming-Dienste bereit gestellt hat, hat es eine mehrjährige Vereinbarung mit Apple getroffen, um eine jährliche Reihe von global ausgerichteten Live-Action-Filmen zu entwickeln und zu produzieren. Diese werden als Apple Original Fimle veröffentlicht. In Kooperation mit Skydance sind bislang für Apple TV+ Bluse oder Foundation entstanden.

Mit dem jüngsten Deal sorgt Apple für weitere „Nachschub“ für seinen Video-Streaming-Dienst Apple TV+. Vergangenen Freitag starten die 3. Staffel zu „Servant“ sowie „Die Fraggles – Back to the Rock“. Kommende Woche startet die neue Serie „The Afterparty“.