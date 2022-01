Mit Fraggle Rock: Back to the Rock ist Ende letzter Woche ein neues „Fraggles“-Abenteuer auf Apple TV+ gestartet. Um die Werbetrommel für die neue Serie zu rühren, hat Apple nun ein begleitendes Video veröffentlicht. Es geht um den „Theme Song“.

Apple TV+: Fraggle Rock: Back to the Rock – Theme Song

Ab sofort stehen alle 13 Folgen der neuen Apple Original-Serie „Die Fraggles – Back to the Rock“ von The Jim Henson Company auf Apple TV+ bereit.

In der Videobeschreibung heißt es

Es ist Zeit, die Musik spielen zu lassen … wieder! Begleiten Sie Ed Helms, Cynthia Erivo, Daveed Diggs und mehr, wenn sie das Fraggle Rock Theme singen.

Jim Hensons lebenslustige und musikalische Fraggles – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley, Uncle Travelling Matt – neben neuen Fraggles und Doozers, die von den besonderen Gaststars Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Daveed Diggs, Ed Helms, Kenan Thompson gesprochen werden, sowie der Gastauftritt von den Foo Fighters, starten in das neue Jahr mit epischen, urkomischen Abenteuern über die Magie, die passiert, wenn wir unsere vernetzte Welt feiern und pflegen.