Ende letzter Woche startete „Servant – Staffel 3“ auf Apple TV+. Folge 201 „Esel“ steht zur Ansicht bereit. Drei Monate nach dem Angriff fahren die Turners an den Strand. Allein zu Haus, erlebt Leanne einen viel aufregenderen Tag, als sie erwartet hatte. Kommenden Freitag geht es mit Folge 302 „Bienenstock“ weiter. Begleitend hat Apple nun das Video „Servant — Dissecting the Scene“ veröffentlicht.

Apple TV+: „Servant — Dissecting the Scene“

Um was geht es überhaupt bei der Thriller-Serie? In „Servant“ von M. Night Shyamalan widerfährt einem Paar aus Philadelphia eine unfassbare Tragödie, die nicht nur ihre Ehe auf die Probe stellt. Gleichzeitig setzt der Schicksalsschlag eine mysteriöse Kraft frei, die unerwartet in ihr Privatleben eindringt.

In der Videobeschreibung heißt es

Regisseur M. Night Shyamalan packt seine Techniken aus, um Leannes Paranoia einzufangen, während sie ihre ersten Schritte außerhalb des Turner Brownstone unternimmt.

Um euch einen näheren Einblick in die Serie zu verschaffen, haben wir euch nicht nur das Video „Servant — Dissecting the Scene“ hier im Artikel eingebunden, sondern auch noch den offiziellen Trailer zur Serie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren