Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Diese sollen Besitzer einer Apple Watch dazu animieren, sich sportlich zu betätigten. Im kommenden Monat stehen zwei neue Herausforderungen an. Ob diese allerdings auch bei uns in Deutschland stattfinden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Apple Watch: zwei neue Herausforderungen im Februar

Aktuell läuft die sogenannte Neujahrs-Herausforderung. Ihr erhaltet diese Auszeichnung, indem ihr im Januar sieben Tage in Folge alle drei Ringe schließt. Für den Monat Februar kündigen sich bereits die nächsten beiden Herausforderungen an.

Mit den Challenges feiert Apple das „Lunar New Year“ sowie den „Black History Month“. Zum „Lunar New Year“ bittet Apple seine Apple Watch-Besitzer, zwischen dem 1. und 15. Februar mindestens 20 Minuten lang zu trainieren, um die Auszeichnung zu gewinnen. Es ist nicht klar, ob dies eine weltweite Herausforderung ist oder eine Herausforderung, die auf Länder beschränkt ist, in denen das Mond-Neujahrsfest gefeiert wird.

Die „Unity“-Herausforderung meistert Apple Watch Besitzer im Februar, wenn sie ihren Bewegungsring sieben Tage in Folge im Februar schließen. Anwender, die eine Apple Watch Herausforderung erfolgreich abschließend, erhalten eine Auszeichnung sowie Sticker, die sie unter anderem in iMessage und FaceTime verwenden können.

