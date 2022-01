Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Q1/2022 Quartalszahlen bekannt gegeben. Diese hatte Apple Anfang des Monats bereits angekündigt und nun liegen die zahlen Schwarz auf Weiß vor. So erhalten wir einen Einblick, wie erfolgreich die Monate Oktober, November und Dezember 2021 für Apple gelaufen sind. Wir wollen euch nicht auf die lange Folter spannen. Der Hersteller aus Cupertino hat das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte hingelegt.

Die Apple Q1/2022 Quartalszahlen sind da. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q1 umfasst das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober bis Dezember 2021.

Traditionell feuert Apple im Herbst ein Produktfeuerwerk ab, um für das wichtige Weihnachtsgeschäft gerüstet zu sein. Da stellte auch das Jahr 2021 keine Ausnahme dar. Im September letzte Jahres brachte Apple das iPhone 13, iPhone 13 Pro, das neue iPad sowie iPad mini auf den Markt. Die Verkaufszahlen wirkten sich allerdings erst im vollem Ausmaß im Weihnachtsquartal aus. Die ebenfalls im September vorgestellte Apple Watch 7 feierte ihren Verkaufsstart sowie erst im Oktober. Im weiteren Verlauf des Oktobers folgen die AirPods 3 sowie das 14 & 16 Zoll MacBook Pro.

Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 123,95 Milliarden Dollar (Steigerung um 11 Prozent) bei einem Gewinn von 34,63 Milliarden Dollar (2,10 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q1/2021 waren es 111,4 Milliarden Dollar Umsatz bei 28,76 Milliarden Dollar Gewinn (1,68 Dollar Gewinn pro Aktie). iPhone, Mac, Wearables und Services haben ein Rekord-Quartal hingelegt. Niemals zuvor war Apple in einem Quartal bei den genannten Produktsparten erfolgreicher.

“This quarter’s record results were made possible by our most innovative lineup of products and services ever,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We are gratified to see the response from customers around the world at a time when staying connected has never been more important. We are doing all we can to help build a better world — making progress toward our goal of becoming carbon neutral across our supply chain and products by 2030, and pushing forward with our work in education and racial equity and justice.”

“The very strong customer response to our recent launch of new products and services drove double-digit growth in revenue and earnings, and helped set an all-time high for our installed base of active devices,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “These record operating results allowed us to return nearly $27 billion to our shareholders during the quarter, as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.”