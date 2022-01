Wir blicken auf Apple TV+ und auf die nahe sowie etwas entferntere Zukunft. Begleitend zum Start der neuen Comedy-Serie „The Afterparty“ findet am morgigen Freitag (28. Januar 2022) eine Twitter-Watch-Party statt. Darüberhinaus hat Apple bestätigt, dass die neue Drama-Serie „Pachinko“ am 25. März 2022 anlaufen wird.

Morgen läuft die neue Comedy-Serie „The Afterparty“ exklusiv auf Apple TV+ an. Worum geht es? Wir holen euch kurz und knackig ins Boot.

Ein Mord, viele Verdächtige und ein Publikum, das miträtseln darf, wer der Täter ist. Das erinnert zunächst an einen weiteren Krimi im Stil von „Mord im Orient Express“, überrascht jedoch mit einigen Kniffen und einer guten Portion Humor.

You are cordially invited to the Twitter premiere for The Afterparty, a new Apple Original series.

Join the creators and cast for a live watch party on Friday, January 28 at 5pm PT. #TheAfterparty. https://t.co/NvIWwt8di4

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 24, 2022