Falls ihr über das Wochenende noch nicht komplett verplant und noch auf der Suche nach dem passenden Film seid, dann haben wir „zahlreiche“ Tipps für euch. Sowohl im iTunes Store als auch bei Prime Video könnt ihr aktuell eine Vielzahl an Filmen für nur 0,99 Euro ausleihen.

iTunes Store: Leihen für 0,99 Euro

In der Apple TV-App findet ihr derzeit eine riesige Auswahl an Filmen, die ihr zum Preis von je 0,99 Euro ausleihen könnt. Ob euch das Angebot zusagt oder eben nicht, könnt nur ihr entscheiden. Auf den ersten und zweiten Blick steht eine bunter Strauß an unterschiedlichen Filmen zur Auswahl. Aus nahezu allen Genres steht ein Film bereit, so dass Jüngere und Ältere fündig werden.

Amazon Prime Video Filmabend

Auch Amazon lädt über das Wochenende wieder zum Filmabend. Über 50 Filme zum Preis von je 0,99 Euro stehen zur Auswahl. Das Angebot ist vielfältig und auch hier dürfte für Jung und Alt das passende Angebot dabei sein.

Keine Zeit? Kein Problem. Sowohl für Prime Video als auch das Leihangebot über die Apple TV-App gilt: Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.