Die Kamera in einem Smartphone hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Urlaubsfotos, Kinderfotos, was auch immer. Anwender greifen in erster Linie zum Smartphone als eine Spiegelreflexkamera mit herumzuschleppen. Ein Smartphone ist ja auch praktisch und hat jeder im Prinzip dabei.

Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass Smartphone-Hersteller einen immer größeren Fokus auf das Kamerasystem ihrer Geräte legen. Die simple Frage „Welches Smartphone hat die beste Kamera?“ lässt sich nicht so einfach beantworten. Vermutlich wird auch jeder Anwender eine andere Antwort auf die Frage geben. Für manche Nutzer steht das iPhone 13 Pro ganz oben auf der Liste, wiederum andere bevorzugen ein Android-Smartphone. Egal, ob ihr euch für ein iPhone (Übersichtsseite bei o2), das Google Pixel 6 (Übersichtsseite bei o2), ein Samsung Smartphone (Übersichtsseite bei o2) oder ein Modell von Xiaomi (Übersichtsseite bei o2) entscheidet, o2 hat für euch das passende „Foto-Handy“ sowie den zugehörigen Tarif. Schließlich will man seine geschossenen Fotos unterwegs auch mit Freunden und Familie teilen.

Welches Smartphone hat die beste Kamera?

Wir blicken zwar regelmäßig über den Apple-Tellerrand und auf die Flagship-Smartphones der Android-Hersteller, den besten Überblick haben wir allerdings über die Apple-Produktfamilie. Seit dem Original-iPhone im Jahr 2007 begleiten wir nun schon die verschiedenen iPhone-Modelle und können mit Fug und Recht behaupten, dass Apple das Kamerasystem Jahr für Jahr steigern konnte. Ehrlicherweise muss man allerdings auch sagen, dass die iPhone-Kamera nicht jedes Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Manchmal waren es auch kleinere Schritte. Beim iPhone 13 Pro gab es im Herbst letzten Jahres allerdings wieder einen größeren Schritt nach vorne. Insbesondere die Videokamera konnte von den Verbesserungen profitieren.

Ohne jetzt in epischer Breite auf alle Verbesserungen der iPhone 13 Pro Kamera einzugehen, möchten wir kurz zwei Neuerungen thematisieren: Makrofotos und Kinomodus. Die neue Ultraweitwinkelkamera sorgt dabei für Makrofotos. Ihr könnt gestochen scharfe, beeindruckende Bilder aufnehmen, auf denen Objekte dank einex Mindestfokusabstandx von nur 2 cm riesig erscheinen. Die Makrofunktion gibt es auch bei Videoaufnahmen, einschließlich Zeitlupe und Zeitraffer.

Der Kinomodus auf dem iPhone basiert auf umfangreichen Studien zur Filmkunst und Schärfenverlagerung – für Videoaufnahmen von Menschen, Tieren und Gegenständen mit einem wunderschönen Tiefeneffekt und automatischen Fokusänderungen. So gelingen auch unerfahrenen Filmemachern kinoreife Aufnahmen. Für mehr kreative Kontrolle kann der Fokus während und nach der Aufnahme geändert werden.

Wir möchten an dieser Stelle nicht den falschen Eindruck erwecken. Die iPhone 13 Pro Kamera ist in unseren Augen schon verdammt überzeugend, die Flaggschiff-Modelle von Samsung und Xiaomi sowie das Google Pixel 6 müssen sich in der ein oder anderen Disziplin ganz und garnicht hinter Apple verstecken.

Die Frage nach der besten Smartphone-Kamera lässt sich in unseren Augen nicht pauschal beantworten. Welches Smartphone passt zu euch? Den passenden Tarif zu eurem Foto-Handy findet ihr in jedem Fall hier. Darüberhinaus hat o2 ebenfalls zu den einzelnen Smartphones die Highlights des Kamerasystems auf der Übersichtsseite zusammengefasst.