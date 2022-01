Knapp sieben Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Serie „WeCrashed“ exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird. Vorab gibt es nun den deutsch-sprachigen Trailer, der euch einen Eindruck vermitteln soll, um was es bei der Serie geht.

Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Serie „WeCrashed“ mit Jared Leto und Anne Hathaway bestätigt hat. Mittlerweile ist auch bekannt, dass auch America Ferrera mit von der Partie sein wird. Am 18. März debütiert die Serie auf Apple TV+.

Um was geht es überhaupt?

Wie bedienen uns an der Beschreibung des Trailers. Dort heißt es

Inspiriert von wahren Ereignissen – und der Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt steht. WeWork hatte sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzigen Coworking-Space zu einer globalen Marke im Wert von 47 Milliarden US‑Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel der Wert um 40 Milliarden US‑Dollar. Was war passiert?