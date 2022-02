Sogenannte Indoor-Gärten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum der französische Hersteller Prêt à Pousser sein Portfolio erweitert und mit Nano Garden einen kleinen Indoor-Garten auf den Markt bringt.

Nano Garden ist da

Im Frühjahr letzten Jahres startete der Verkauf der innovativen Indoor-Gärten Lilo und Modulo in Deutschland. Jetzt reiht sich eine neue, kleinere Version in das Portfolio des französischen Herstellers Prêt à Pousser ein. Nano Garden bietet Platz für eine beliebige Pflanzenkapsel und ist in insgesamt sechs bunten Farben erhältlich. Die kompakte Größe sorgt für noch mehr Flexibilität bei allen Hobbygärtnern und verschönert im Handumdrehen den Schreibtisch am Arbeitsplatz oder die kleine Küchenzeile.

Alle Fakten im Überblick

Kleiner Indoor-Garten zum ganzjährigen Anpflanzen von Kräutern, Gemüse und Blumen

Zwölf LEDs sorgen für ideale Lichtverhältnisse für das Pflanzenwachstum

Integrierte LED-Leuchte steuert automatisch den Beleuchtungszyklus

Leuchte und Gestell können abgenommen und an anderem Topf angebracht werden

Inklusive biologisch abbaubarer Pflanzenkapsel mit unbehandeltem Saatgut (Kräutersamen mit Bio-Siegel) und Substrat mit allen nötigen Nährstoffen

Optimale Wasser- und Sauerstoffversorgung der Pflanzenwurzeln durch patentierte Hydrokulturtechnologie

App-Anbindung per Bluetooth für Lichteinstellungen und hilfreiche Tipps

App-Kompatibilität: iOS ab 13.2 und Android ab 7.0

Stromverbrauch: 2,5 Watt

Maße (L x B H): 13 x 11 x 45 Zentimeter

Pflanzentopf ist in den Farben Gelb, Rosa, Braun, Mint- und Dunkelgrün verfügbar. In Kürze auch in der Farbe Sandgrau erhältlich.

Lieferumfang: LED-Leuchte mit Gestell und Sockel, Schwimmer, Topf, Pflanzenkapsel, USB-A-Ladekabel (2m) mit Netzstecker

Die mitgelieferte Pflanzenkapsel enthält Qualitäts-Saatgut und nährstoffreiches Substrat und wird einfach in den Schwimmer gesetzt. Dieser wird anschließend in dem mit Wasser gefüllten Topf platziert, woraufhin die Pflanze ihre Wurzeln im Wasser ausbildet und so ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Durch das Fassungsvermögen von 750 Millilitern muss die Pflanze nur alle zwei bis drei Wochen gegossen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die integrierte LED-Leuchte steuert den Beleuchtungszyklus und sorgt vollautomatisch für die optimalen Lichtverhältnisse beim Pflanzenwachstum. Sie lässt sich in der Höhe verstellen und so optimal an das jeweilige Wachstumsstadium der Pflanze anpassen. Wird die Metallleuchte am Indoor-Garten gerade nicht gebraucht, zum Beispiel weil der Topf an einem sonnigen Ort steht, kann sie einfach mit dem Gestell abgenommen und an einem anderen Topf angebracht werden. Nano Garden ist in sechs verschiedenen Sets, die sich in ihrer Kombination aus Topffarbe und Pflanzenkapsel unterscheiden, erhältlich.

Nano Garden lässt sich über Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. In der kostenfreien Prêt-à-Pousser-App kann die Beleuchtungsdauer und -intensität flexibel angepasst und auf die eigene Pflanze abgestimmt werden. Außerdem bietet die App hilfreiche Informationen und Tipps während der verschiedenen Wachstumsphasen.

Verfügbarkeit und Preis

Insgesamt sechs verschiedene Sets, die sich in der Kombination aus Topffarbe und Pflanzenkapsel unterscheiden, sind jetzt unter anderem bei Amazon und Gravis verfügbar.