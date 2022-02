Bei Blau ist heute ein verdammt heißer Deal angelaufen, auf den wir euch hinweisen möchten. Der Mobildunkanbeiter kombiniert die Apple AirPods Pro mit dem Tarif Blau Allnet Plus. So schlagt ist ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr zahlt für die AirPods Pro einmalig nur 25 Euro und erhaltet gleichzeitig einen attraktiven Tarif mit 15GB LTE-Flat für nur 15,99 Euro monatlich.

15GB LTE-Flat inkl. AirPods Pro nur 15,99 Euro mtl.

Wie rum zäumen wir das Pferd jetzt am Besten auf? Sucht ihr in erster Linie nach den AirPods Pro und könnt gleichzeitig einen attraktiven Tarif gebrauchen oder sucht ihr dringend einen neuen Smartphone-Tarif und könnt die AirPods Pro gut gebrauchen? Egal, wie eure Antwort ausfällt, bei Blau findet ihr für kurze Zeit das perfekte Bundle.

Über die AirPods Pro haben wir in der Vergangenheit bereits ausführlich berichtet. Unter anderem haben wir die AirPods Pro für euch getestet. Was bietet der Tarif Blau Allnet Plus? Der Tarif Blau Allnet Plus bietet euch eine Allnet-Flat in alle dt. Netze, 15GB LTE und EU-Roaming. Ein Anschlusspreis wird nicht fällig. Der Tarif kostet monatlich gerade einmal 15,99 Euro. Die AirPods Pro bekommt ihr für nur 25 Euro einmalig dazu. Da sagt man sicherlich nicht „Nein.“.

Übersicht