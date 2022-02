Der Justizausschuss des US-Senats hat heute den „Open Markets Act“ verabschiedet, einen kartellrechtlichen Gesetzentwurf, der das Sideloading und alternative App Stores auf dem iPhone ermöglichen würde. Damit ist der Weg frei für eine Abstimmung unter allen Abgeordneten des Senates. Während Apple in den USA noch abwarten muss, wie die Gesetzgeber schlussendlich bezüglich einer App-Store-Regulierung entscheiden, sieht sich das Unternehmen in Korea bereits mit konkreten Forderungen konfrontiert, die bisher jedoch noch nicht zur Zufriedenheit der Behörden umgesetzt wurden.

Wir haben gerade erst über Apples Bemühungen berichtet, einen neuen US-Gesetzentwurf zu vereiteln. So befasst sich der Justizausschuss des US-Senats derzeit mit dem „Open Markets Act“. Hierbei handelt es sich um einen kartellrechtlichen Gesetzentwurf, der Sideloading und alternative App Stores unter iOS zulassen würde. Jetzt wurde eine weitere Hürde für das drohende Gesetz genommen. So hat der „Open Markets Act“ den Justizausschuss des Senats verlassen und wird nun dem gesamten Senat zur Abstimmung vorgelegt.

Medienberichten zufolge stimmten die Mitglieder des Justizausschusses am Donnerstag fast einstimmig mit 21:1 Stimmen für das Gesetz. Senator John Cornyn war das einzige Ausschussmitglied, das bei der Abstimmung über das Kartellgesetz mit Nein stimmte.

Der „Open Markets Act“ ist ein Kartellgesetz, das großen Technologieunternehmen wie Apple und Google zusätzliche Beschränkungen auferlegen würde. Hierbei droht nicht nur die Möglichkeit der externen Installation von Software. Die Gesetzgebung sieht es auch vor, dass Entwickler in ihren Apps Drittanbieter-Zahlungssysteme verwenden dürfen.

