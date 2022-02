Ende 2020 lief das Staffelfinale von „Teheran“ (englischer Titel: „Tehran“) auf Apple TV+. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Serie in die zweite Staffel gehen wird. Nun gibt Apple einen ersten Ausblick und kündigt an, dass „Teheran – Staffel 2“ am 06. Mai 2022 auf Apple TV+ uraufgeführt wird.

Apple TV+: „Teheran – Staffel 2“ startet am 06. Mai 2022

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf die zweite Staffel des mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichneten globalen Spionage-Thrillers „Teheran“ gegeben. Fans der Seit können sich schon einmal Freitag, den 6. Mai 2022, rot im Kalender markieren. An diesem Tag feiert die 2. Staffel ihre Premiere auf Apple TV+.

„Teheran“ erzählt die spannende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich verdeckt auf eine gefährliche Mission in Teheran begibt, die sie und alle um sie herum in große Gefahr bringt. In der neuen Staffel spielen die zweifache Emmy-Gewinnerin und Oscar-Nominierte Glenn Close und Niv Sultan, die als Mossad-Agentin Tamar Rabinyan zurückkehrt, sowie Shaun Toub und Shervin Alenabi in den Hauptrollen.

Los geht es am oben genannten Stichtag mit den ersten beiden Folgen der 8-teiligen Serie. Anschließend folgen immer freitags bis zum 17. Juni 2022 neue Episoden.