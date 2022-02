Für Passwörter, die ihr im iCloud-Schlüsselbund speichert, bietet Apple seit geraumer Zeit sogenannten Sicherheitsempfehlungen an. Apple kann eure Passwörter „überwachen“ und zeigt auch an, falls diese schwach sind, bei Datenlecks aufgetaucht sind oder sich wiederholen.

In der vergangenen Woche hatte Apple die Beta 1 zu iOS 15.4 veröffentlicht und es zeigen sich nach wie vor Neuerungen, die im System stecken. Eine Vielzahl an neuen Features haben wir euch hier aufgeführt.

Darüberhinaus erhaltet ihr unter iOS 15.4 nicht nur die Möglichkeit, Notizen zu einzelnen Passwörtern zu hinterlegen, auch Sicherheitsempfehlungen können ausgeblendet werden. Wenn ihr iPhone -> Einstellungen -> Passwörter -> Sicherheitsempfehlungen öffnet und dort eine bestimmte Sicherheitsempfehlungen anklickt, könnt ihr anschließend auf das kleine „x“ drücken, um die Sicherheitsempfehlungen auszublenden.

A nice refinement to the iCloud Keychain password manager in macOS 12.3 and iOS 15.4 (both in beta): dismissible security recommendations.

Sometimes for social reasons, you can’t change a password. Or a password reuse warning isn’t accurate. Hiding those helps reduce noise. pic.twitter.com/8kD8JVPfJ5

— Ricky Mondello (@rmondello) February 1, 2022