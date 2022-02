Die vergangenen zwei Jahren haben noch einmal verdeutlich, wie schlecht die deutschen Schulen vernetzt sind. Damit ist zum einen die Internetanbindung im Allgemeinen und zum anderen das schulinterne Netzwerk gemeint. Unter dem Slogan „Mehr Netz für besseres Lernen“ wirbt Vodafone damit, dass es bundesweit über 13.000 Schulen mit Gigabit versorgt. Vor einiger Zeit hatten wir uns im Rahmen der didacta intensiver mit dem digitalen Lernen in der Schule beschäftigt.

Vodafone bietet Gigabit-Versorgung für bundesweit 13.000 Schulen

Schnelles Internet ist die Voraussetzung für digitales Lehren und Lernen. Vielen Schulen in Deutschland fehlt es aber noch an einem Zugang mit Gigabit-Tempo. Vodafone bietet sein Gigabit-Netz bereits für 13.000 Schulen in ganz Deutschland an und hat nun zusätzliche Ausbau-Projekte vollendet, bei denen weitere 59 Schulen mit Glasfaser erschlossen wurden. Das Gros der Bildungsstätten befindet sich mit 34 Schulen in Heilbronn. Zudem war das Unternehmen in Nordrhein Westfalen aktiv. In Arnsberg im Hochsauerlandkreis hat Vodafone 13 Schulen mit Glasfaser angebunden. Weitere Schulen befinden sich in Lennestadt, Olpe, Meschede, Winterberg und Soest.

Auch einen kleinen Ausblick gibt es seitens Vodafone. Das Unternehmen schreibt