Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apple Arcade. Was hat Apples Spiele Abo-Dienste Neues zu bieten? Kurzum: „Bridge Constructor“ steht ab sofort für Abonnenten zur Verfügung. Auch einen kleinen Ausblick auf kommenden Spiele haben wir für euch.

„Bridge Constructor“ ist auf Apple Arcade gestartet

Bei „Bridge Constructor“ handelt es sich um das Brückebau-Spiel Nummer #1. Das Spiel steht bereits seit vielen Jahren im App Store bereit, nun erhaltet es Apple Arcade Abonnenten kostenlos und ohne Werbung über den Spiele-Abo-Dienst.

In Bridge Constructor müsst ihr euch als versierter Brückenbaumeister beweisen. Es gilt, in 40 verschiedenen Levels Brücken über tiefe Täler, Kanäle oder Flüsse zu bauen. Ein Stress-Test der Brücken gibt anschließend Aufschluss darüber, ob die von euch gebauten Meisterwerke in der Lage sind, der täglichen Belastung durch PKWs, LKWs und neuerdings auch einen extrem schweren Tanklastern standzuhalten.

Für den Bau der einzelnen Brücken stehen diverse Materialien zur Verfügung: Holz, Stahl, Seile oder Betonpfeiler. Diese müsst ihr geschickt und möglichst kostensparend einsetzen, um die perfekte Brücke zu erbauen. Beim Bau der Brücken gibt es durch die individuelle Kombination der verschiedenen Bauteile zahlreiche Lösungswege, die lediglich durch euer vorhandenes Budget begrenzt werden. Und wenn ihr einmal nicht weiter wisst, könnt ihr euch sogar wertvolle Tipps vom nagelneuen Hilfesystem geben lassen!

Ausblick

Darüberhinaus haben wir einen kleinen Ausblick auf euch, welche Apple Arcade Neuerungen im laufenden Monat noch zu erwarten sind.

Ab Freitag, 18. Februar 2022 erhältlich: „Wylde Flowers“ von Studio Drydock

Apple Arcade-Gamer können sich auf ein Cozy Game in Form eines magischen Lebens- und Farmsimlulators freuen, bei dem nicht immer alles ist, wie es scheint. Studio Drydock aus Australien wurde von Amanda Schofield und Alex Holkner gegründet, die zusammengenommen auf 20 Jahre Erfahrung bei Electronic Arts zurückblicken und an Titeln wie Die Sims gearbeitet haben. Ihr erstes Projekt, Wylde Flowers, wird exklusiv bei Apple Arcade erscheinen.

Ab Freitag, 11. Februar 2022 erhältlich: „Bloons TD 6+“ von Nina Kiwi. Schließ dich Millionen von Spielern an, die die riesigen und ständig wachsenden Funktionen genießen, die endlose Stunden eines der beliebtesten verfügbaren Strategiespiele bieten. Ihr könnt eure perfekte Verteidigung aus einer Kombination aus fantastischen Affentürmen, Upgrades, Helden und aktivierten Fähigkeiten bauen und dann jeden einfallenden Bloon zum Platzen bringen. Neben den über 50 Karten, die im Einzelspielermodus verfügbar sind, können die Spieler in mehrere zusätzliche Spielmodi eintauchen, darunter den 4-Spieler-Koop, in dem sie jede Karte und jeden Modus mit bis zu drei anderen Spielern in öffentlichen oder privaten Spielen erleben können.

Ab Freitag, 25. Februar 2022 erhältlich: „Gibbon: Beyond the Trees“ von Broken Rules

Das neueste Spiel von Broken Rules, dem österreichischen Indie-Entwicklern und zweifachen Apple Design Award-Gewinner (Old Man’s Journey, ELOH), ist ein wunderschönes, von Hand gezeichnetes Abenteuer, das sich um herausfordernde Umweltprobleme der realen Welt dreht, die das Leben der Gibbons bedrohen.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald die Spiele verfügbar ist.

Updates

Folgende Spiele haben ein Update spendiert bekommen: