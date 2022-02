Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Serie „The Last Days of Ptolemy Grey“ mit Samuel L. Jackson am 11. März auf Apple TV+ starten wird. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer, der uns einen Einblick in die limitierte Serie verschafft.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Last Days of Ptolemy Grey“

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „The Last Days of Ptolemy Grey“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die mit Spannung erwartete Serie mit dem Oscar-nominierten Samuel L. Jackson zu, der gleichzeitig als ausführender Produzent agiert. „The Last Days of Ptolemy Grey“ basiert auf dem Roman des Bestsellerautors Walter Mosley, der die Geschichte für die Leinwand adaptierte und ebenso als ausführender Produzent fungiert.

Die bewegende Serie mit sechs Folgen über Familie, Erinnerung und Vermächtnis wird weltweit am Freitag, den 11. März auf Apple TV+ mit den ersten beiden Folgen uraufgeführt. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

„The Last Days of Ptolemy Grey“ stammt aus den Apple Studios und zeigt Jackson als Ptolemy Grey, einen kranken Mann, der von seiner Familie, seinen Freunden und sogar von ihm selbst vergessen wurde. Ptolemy, der plötzlich ohne seinen vertrauten Betreuer zurückbleibt und kurz davor steht, noch tiefer in eine einsame Demenz zu versinken, wird die Pflege des verwaisten Teenagers Robyn zugeteilt, gespielt von Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”). Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemaios von Demenz geplagte Erinnerungen vorübergehend wiederherstellen kann, beginnt eine Reise zu schockierenden Wahrheiten über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.