Dieser Tage kündigt Apple TV+ eine Vielzahl an neuen Serien, Dokus und Filmen an. Nun hat der Apple Video-Streaming bekannt gegeben, dass die neue Apple Original-Serie „Shilling Girls“ mit Elisabeth Moss am 29. April 2022 ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Zudem bekommen wir den offiziellen Trailer zu Gesicht.

„Shining Girls“ startet am 29. April auf Apple TV+

Apple TV+ hat das Premieredatum und einen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete Serie „Shining Girls“ bekannt gegeben, die am Freitag, den 29. April 2022 ihr weltweites Debüt geben wird.

Der metaphysische Thriller stammt von MRC Television und wird von der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Schauspielerin Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale“, „Mad Men“) als Executive Producer produziert, die gleichzeitig in der Hauptrolle zu sehen sein wird. Die Serie wird von Appian Way ausführend produziert, wobei Emmy-Gewinnerin Michelle MacLaren („Breaking Bad“) bei den ersten beiden Folgen Regie führt. Die Serie mit acht Folgen, die von Showrunnerin Silka Luisa für das Fernsehen adaptiert wurde, wird mit den ersten drei Folgen weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Um was geht es?

„Shining Girls“ basiert auf dem Bestseller von Lauren Beukes und folgt Kirby Mazrachi (Moss) als Zeitungsarchivarin aus Chicago, deren journalistische Ambitionen nach einem traumatischen Angriff auf Eis gelegt wurden. Als Kirby erfährt, dass ein kürzlich begangener Mord ihren eigenen Fall widerspiegelt, arbeitet sie mit dem erfahrenen, aber besorgten Reporter Dan Velazquez (gespielt von Wagner Moura) zusammen, um die Identität ihres Angreifers aufzudecken. Als sie erkennen, dass diese Fälle untrennbar miteinander verbunden sind, ermöglichen ihre eigenen persönlichen Traumata und Kirbys verschwommenen Realität ihrem Angreifer, immer einen Schritt voraus zu sein.

Der offizielle Trailer gibt euch einen Einblick in die kommende Serie.