o2 nutzt den laufenden Monat und den bevorstehenden Valentinstag, um einen ganz besonderen Deal aufzulegen. Ihr erhaltet das iPhone 13 im Bundle mit den AirPods (2. Generation) im o2 Free Unlimited Max für nur 1 Euro einmalige Zuzahlung.

iPhone 13 mit AirPods im o2 Free Unlimited Max nur 1 Euro

Am 14.02. ist Valentinstag und bei o2 findet Ihr die passenden Angebote für Euch und Euren Liebsten. Solltet ihr also am 14.02. feststellen, dass euch noch dass passende Geschenk fehlt, so habt ihr bis zum 15.02. Zeit, eure Bestellung bei o2 aufzugeben. Denn genau so lange Luft der Deal. Die o2 Love Deals lassen bestimmt viele Herzen schneller schlagen.

Interessiert ihr euch für das iPhone 13 und die AirPods? Dann hat o2 sicherlich genau das richtige Bundle für euch geschnürt. o2 bietet euch das iPhone 13 zusammen mit den AirPods Pro im o2 Free Unlimited Max an. Die einmalige Zuzahlung beträgt gerade einmal 1 Euro.

Über das iPhone 13 müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren? Apple setzt unter anderem auf ein 6,1 Zoll Display, A15-Chip, Face ID, 5G-Chip und vieles mehr. Bei den im Bundle befindlichen AirPods, handelt es sich um die AirPods (2. Generation). Der o2 Free Unlimited Max lässt keine Wünsche offen. Der Tarif bietet euch unbegrenztes Datenvolumen mit 4G LTE bzw. 5G, eine Allnet-Flat mit Telefon-Flat und SMS-Flat sowie EU-Roaming.

Darüberhinaus haben wir weitere gute Nachrichten für euch. o2 streicht vorübergehend den Anschlusspreis, so dass ihr noch einmal 39,99 Euro sparen könnt.