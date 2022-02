Die niederländische Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) hat Apple die dritte Woche in Folge mit einem Bußgeld in Höhe von 5 Millionen Euro belegt, weil das Unternehmen angeblich die Anforderungen an alternative Zahlungssysteme für Dating-Apps nicht erfüllt hat.

Alternatives Bezahlsystem für Dating-Apps im App Store

Die niederländische Behörde für Verbraucher und Märkte hatte im Januar entschieden, dass Apples Plan, Dating-Apps im App Store die Verwendung von Drittanbieter-Zahlungsmethoden zu gestatten, nicht ausreichend den Anforderungen einer früheren Entscheidung entspricht.

Apple wurde von der ACM im letzten Jahr aufgefordert, alternative Bezahlsysteme für Dating-Apps zu erlauben. Die Untersuchung wurde von der niederländischen Behörde im Jahr 2019 eingeleitet und später eingeschränkt, um sich hauptsächlich auf Apps für den Dating-Markt zu konzentrieren. Apple bestätigte, dass man dieser Aufforderung nachkommen wird.

Um der Anordnung der ACM nachzukommen, führte Apple zwei optionale neue Berechtigungen ein, die ausschließlich für Dating-Apps im niederländischen App Store gelten und den Benutzern zusätzliche Zahlungsoptionen bieten. Die ACM erklärte laut Reuters jedoch, dass sie mit der Umsetzung nicht zufrieden ist. Die Standardprovision über den App Store beträgt 30 Prozent. Entwickler, die sich für eine alternative Bezahlmethode außerhalb des App Store entscheiden, müssen eine Provision von 27 Prozent an Apple bezahlen. Außerdem wird ein besonderes Bewerbungsverfahren für Entwickler vorausgesetzt, wenn diese eine alternative Zahlungsmethode im App Store nutzen wollen.

Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde wird Apple somit weiterhin mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 Millionen Euro pro Woche belegen, bis zu einem Höchstbetrag von 50 Millionen Euro bzw. bis sie feststellt, dass das Unternehmen die Auflagen erfüllt hat. Somit geht Apple nun in die dritte Strafrunde.

Apple hat derweil gegen die Anordnung der ACM Berufung eingelegt und argumentiert, dass alternative Zahlungssysteme im App Store ein Risiko für den Datenschutz und die Sicherheit der Kunden darstellen. Apple sagte auch, dass man nicht in der Lage sein wird, Kunden bei Erstattungsanträgen, der Verwaltung von Abonnements und anderen Problemen zu unterstützen, die beim Kauf digitaler Waren und Dienstleistungen über alternative Systeme auftreten.