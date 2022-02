Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 2 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 zum Download bereit gestellt. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich etwas intensiver mit dem kommenden X.4 Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 15.4 & iPadOS 15.4

Ab sofort kann die Beta 2 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 von den Apple Servern heruntergeladen werden. Am einfachsten erfolgt die Installation über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hierfür ist das zugehörige Beta-Profil zwingend vorausgesetzt.

Die Beta 1 hat bereits angedeutet, dass es sich bei iOS 15.4 und iPadOS 15.4 um ein großes Update handelt. Mit iOS 15.3 und iPadOS 15.3 ging es nur einen kleinen Schritt nach vorne und Apple konzentrierte sich in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen. Bei iOS 15.4 und iPadOS 15.4 sind wieder zahlreiche neue Funktionen an Bord. Als Stichworte dienen Face ID mit Mund-Nasen-Bedeckung (ohne Apple Watch), neue Emojis, Universal Control, 120Hz Animationen in Dritt-Anbieter-Apps auf dem iPhone 13 Pro und Impfzertifikate in der Wallet- und Health-App.

Noch befinden wir uns am Anfang der Beta-Phase zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple im März oder April zum Special Event laden wird. Die Beta-Phase des X.4 Updates könnte sich bis zum Special Events ziehen.

Noch ist nicht klar, welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringen wird. Sobald diese bekannt werden, werden wir nachberichten.

Update 19:17 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 12.3, watchOS 8.5 und tvOS 15.4 steht ebenso bereit.