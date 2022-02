Im Laufe des heutigen Vormittags hatten wir euch auf die Amazon Blitzangebote aufmerksam gemacht. Darüberhinaus stellt der Online Händler auch verschiedene Angebote des Tages in den Fokus. Unter anderem reduziert Amazon die eigene Hardware, so dass ihr die verschiedenen Echo-Modelle, Fire TV Sticks, Kindle-Modelle und Fire Tablets zum drastisch reduzierten Preis erhaltet.

Amazon reduziert Preis von Echo, Fire TV Sticks, Kindle & Fire Tablets

Amazon reduziert die eigene Hardware. Wir hatten es in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal empfohlen. Solltet ihr auf der Suche nach einem Fire TV Stick, einem Kindle, Fire Tablet, Echo etc. sein und dabei keinen Zeitdruck verspüren, so wartet auf die nächste Rabatt-Aktion von Amazon. Genau diese ist am heutigen Tag gestartet und verschiedene Geräte wurden drastisch im Preis gesenkt.

Echo

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige,...

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music,...

Echo Show

Angebot Echo Show 5 (2. Generation, 2021) | Smart Display mit Alexa und 2-MP-Kamera | Anthrazit Alexa ist stets einsatzbereit und verschafft Ihnen eine klare Übersicht über den bevorstehenden...

Alexa auf Ihrem Nachttisch – Für einen besseren Start in den Tag: Erstellen Sie eine Routine, die...

Angebot Echo Show 8 (1. Gen, 2019) – Smart Display mit Alexa – Durch Alexa in Verbindung bleiben –... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen und Nachrichten – Rufen Sie Freunde und...

Fire TV Sticks

Angebot Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) |... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach...

Angebot Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Sendungen...

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer Der bisher leistungsstärkste Fire TV-Streaming-Mediaplayer – der besonders leistungsstarke...

Entertainment per Sprachsteuerung – Legen Sie die Fernbedienung beiseite und tauchen Sie ganz...

Kindle

Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht – mit Werbung – Schwarz Mit dem verstellbaren Frontlicht können Sie stundenlang bequem lesen – drinnen und draußen, bei...

Eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte. Lesen wie auf...

Kindle Oasis, Leselicht mit verstellbarer Farbtemperatur, wasserfest, 8 GB, WLAN, Grafit Unser bestes, 7 Zoll großes Paperwhite-Display mit 300 ppi und frontbündigem Design

Farbtemperatur des Frontlichts lässt sich von Weiß bis Bernstein verstellen

Angebot Kindle Kids – mit Zugriff auf mehr als tausend Bücher, Regenbogenvögel Gesamtwert von bis zu 238,98€ : Enthält einen Kindle (10. Generation), 1 Jahr Amazon Kids+ mit...

Kindle Kids wurde eigens für das Lesen entwickelt und verfügt über ein Schwarzweißdisplay ohne...

Fire Tablets

Fire 7-Tablet (7-Zoll-Display, 16 GB), Schwarz, Mit Werbung 7-Zoll-IPS-Display, 16 oder 32 GB interner Speicherplatz (bis zu 512 GB erweiterbarer...

Schnellerer Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz und 1 GB RAM