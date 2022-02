Anzeige

Ende letzten Jahres legte NordVPN den ein oder anderen spannenden Deal auf. Seitdem ist es allerdings wieder ruhiger um den VPN-Dienst geworden. Dies ändert sich erfreulicherweise am heutigen Tag und der Anbieter ist mit einem richtig knackigen Angebot zurück.

NordVPN bietet aktuell das 2-Jahres-Paket mit satten 71 Prozent Rabatt an. Das Angebot läuft allerdings nur wenige Tage und bei echten Interesse solltet ihr direkt zuschlagen, bevor der Preis wieder steigt. Ihr könnt euch heute NordVPN für nur 2,99 Euro monatlich sichern. Über die Laufzeit fallen bei dem Angebot nur Kosten in Höhe von 71,76 Euro (ggfs. fällt MwSt. an, abhängig vom Land) an.



Dies ist allerdings noch nicht das Ende der Geschichte. Alle Anwender, die sich für das 2-Jahres-Abo entscheiden, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Einen Gewinn habt ihr damit sicher, denn jeder Teilnehmer erhält entweder einen zusätzlichen Monat, ein zusätzliches Jahr oder zwei zusätzliche Jahre hinzu. Berücksichtigt man dies, so fällt der Rabatt sogar höher als die beworbenen 71 Prozent aus.

Es gibt sogar eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie, von daher ist das Risiko absolut überschaubar.

In Zeit von Homeoffice sind VPN-Services beliebter denn je. Doch was verbirgt sich überhaupt dahinter? Ein VPN-Dienst – wie NordVPN – bietet euch einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Durch diesen Tunnel kann niemand hindurchsehen und an eure Internetdaten gelangen. Auf diese Art und Weise könnt ihr sicher im Internet surfen? Hierfür fallen uns spontan verschiedene Szenarien ein. So könnt ihr mittels VPN nicht nur sicher auf eure privaten Daten oder Arbeitsunterlagen zugreifen, ihr könnt beispielsweise auch sicher im Internet surfen, wenn ihr ein öffentliches WLAN benutzt (Café, Bücherei, Flughafen, Bahnhof etc.). Ein VPN verschlüsselt eure Internetverbindung und gewährt niemandem Einblick. Dies sind allerdings nur exemplarische Anwendungsbereiche für einen VPN-Tunnel.

Bei NordVPN handelt es sich nicht um einen „No Name“-VPN-Anbieter, sondern um ein renommiertes Unternehmen, welches bereits seit zehn Jahren am Markt aktiv ist. Von PwC Schweiz wurde die No-Log-Garantie schon zweimal bestätigt, das bedeutet, das der Anbieter eure Surfdaten nachgewiesenermaßen nicht speichert. Auch AV-Test hat die Server technisch bewertet, sie waren laut dem Institut die absolut schnellsten auf dem VPN-Markt.

Ohne besondere Vorkenntnisse kann Jedermann schnell und unkompliziert den Service. von NordVPN in Anspruch nehmen. Dabei sehen euch 5.200 Server in über 60 Ländern zur Verfügung. Nie war es schneller möglich, seine IP-Adresse zu ändern, um Services im Ausland in Anspruch nehmen zu können.

Ein weiterer Pluspunkt von NordVPN stellt es dar, dass ihr euch bei dem Deal nicht für eine Einzellizenz entscheidet, sondern den Service auf bis zu 6 Geräten nutzen könnt. Dabei spielt es nahezu keine Rolle, welches Endgerät ihr benutzt, da auch Apps für iOS, macOS, Windows, Linux und Android zur Verfügung stehen. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit Chrome, Firefox oder in Kombination mit Spielkonsolen, dem Fire Stick oder Smart TVs.

NordVPN hat allerdings noch weitaus mehr zu bieten. Hier dienen folgende Stichworte als Orientierung: hohe Geschwindigkeit, kein Weiterverkauf von Daten, Sicheres Streaming, Multi-Faktor-Authentifizierung, Support für Split-Tunneling, weltweiter Zugang (auch in China), keine Logs für Online-Aktivitäten und keine Bandbreitenbeschränkung. Sollte eine VPN-Verbindung versehentlich ausfallen, blockiert der automatischer Kill Switch den Zugriff eures Geräts auf das Web. Zudem erhaltet ihr einen 24/7 deutschen Kundenservice.

Vorteile im Überblick

Sicheres Surfen: Unseriöse Webseiten, öffentliche WLAN-Netze und der Internetprovider können euch nicht mehr ausspähen Privates Surfen: Anonym im Internet dank verschleierter IP-Adresse Faires Surfen: Euer Standort kann nicht mehr verkauft werden oder für unfaire Angebote (z.B. höhere Preise auf einem Urlaubsportal) genutzt werden Freies Surfen: Euer Standort wird maskiert und damit entfällt auch Geoblocking, sodass ihr Inhalte, Serien oder Dienste aus dem Ausland nutzen könnt

Alles in allem bietet NordVPN ein sehr gutes Gesamtpaket. Das Risiko ist mit 2,99 Euro pro Monat bzw. 71,76 Euro (ggfs. fällt MwSt. an, abhängig vom Land) über die Laufzeit von zwei Jahren ziemlich begrenzt. Neben dem eigentlichen Rabatt nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und ein Gewinn ist euch in jedem Fall sicher. Entweder gibt es einen Monat, ein Jahr oder zwei Jahre NordVPN obendrauf.

Solltet ihr mit dem Service unzufrieden sein, so habt ihr die Möglichkeit die 30 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen.

