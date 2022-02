Der Apple TV+ Original-Podcast „The Line“ wurde gestern Abend von der Columbia School of Journalism mit dem 2022 duPont-Columbia Award ausgezeichnet und ist damit der erste Apple TV+ Original-Podcast, dem diese Ehre zuteilwurde.

Mit den jährlich verliehenen duPont-Columbia Awards werden Nachrichten und Filme für ihre Berichterstattung, ihr Storytelling und ihren Einfluss auf das öffentliche Interesse ausgezeichnet. Die Preisträger entsprechen den „höchsten journalistischen Standards“. Nun kann sich das Team rund um Apples Original-Podcast „The Line“ über diese prestigeträchtige Auszeichnung freuen.

„Wir danken den duPont-Columbia Awards für diese unglaubliche Auszeichnung“, sagt Molly Thompson, Head of Documentaries and Unscripted, Apple TV+. „Diese Auszeichnung ist ein wahres Zeugnis für die durchdachte und wirkungsvolle Berichterstattung in ‚The Line‘. Herzlichen Glückwunsch an Dan und unsere Partner bei Jigsaw Productions zu dieser Anerkennung ihrer Arbeit.“