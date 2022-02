Apple TV+ erweitert sein Portfolio und hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit „The New Look“ eine neue Serie in Auftrag geben hat. In den Hauptrollen sind Emmy Award Gewinner Ben Mendelsohn und Oscar Gewinnerin Juliette Binoche zu sehen.

Apple TV+ bestellt „The New Look“

Apple TV+ hat „The New Look“ in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Thriller-Serie, die während der Besetzung von Paris durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg spielt, als Coco Chanels Herrschaft als berühmteste Modedesignerin der Welt endet und Christian Diors Aufstieg dabei hilft, den Geist und das Leben mit seiner bahnbrechenden, ikonischen Prägung von Schönheit und Einfluss, für die kommende Generationen zu prägen.

„The New Look“ wird von Apple Studios produziert und von Todd A. Kessler („Bloodline“, „Damages“, „The Sopranos“) geschrieben, ausgeführt und inszeniert, mit Emmy-Preisträger Ben Mendelsohn („Rogue One“, „Bloodline“) und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche („The English Patient“, „Chocolat“) in den Hauptrollen.

Inspiriert von wahren Ereignissen und exklusiv in Paris gedreht, ist „The New Look“ ein Live-Action-Thriller aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der sich um den entscheidenden Moment im 20. Jahrhundert dreht, als Paris die Welt durch seine Modeikonen wieder zum Leben erweckte: Christian Dior (gespielt von Mendelsohn), dessen Kreationen im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltmode dominierten. Die verwobene Saga wird die überraschenden Geschichten von Diors Zeitgenossen und Rivalen beinhalten: die Grand Dame Coco Chanel (gespielt von Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent und mehr.