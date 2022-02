Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende nicht nur auf die Apple TV+ Neuheiten, sondern auch auf die neuen Spiele auf Apple Arcade. Am heutigen Freitag ist das Spiel „Bloons TD 6“ neu gestartet.

Abonnenten von Apple Arcade haben ab sofort Zugriff auf „Bloons TD 6“. In der Spielebeschreibung hießt es

Schließ dich Millionen von Spielern an, die die riesigen und ständig wachsenden Funktionen genießen, die endlose Stunden eines der beliebtesten verfügbaren Strategiespiele bieten. Ihr könnt eure perfekte Verteidigung aus einer Kombination aus fantastischen Affentürmen, Upgrades, Helden und aktivierten Fähigkeiten bauen und dann jeden einfallenden Bloon zum Platzen bringen. Neben den über 50 Karten, die im Einzelspielermodus verfügbar sind, können die Spieler in mehrere zusätzliche Spielmodi eintauchen, darunter den 4-Spieler-Koop, in dem sie jede Karte und jeden Modus mit bis zu drei anderen Spielern in öffentlichen oder privaten Spielen erleben können.