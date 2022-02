Während sich Apple TV+ über seine sechs Oscar-Nominierungen für „CODA“ und „Macbeth“ freut, schicken die Verantwortlichen am heutigen Freitag zwei neue Originals ins Rennen. Ab sofort stehen „Über mir der Himmel“ und „“Brezel und seine Dackel-Familie“ zur Ansicht bereit.

„Über mir der Himmel“ ist auf Apple TV+ gestartet

Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Apple TV+ Neuheiten und widmen uns zunächst „Über mir der Himmel“ (englischer Titel: „The Sky is everywhere“.) Der Film wird wie folgt beschrieben

Eingebettet zwischen den magischen Redwood-Bäumen Nordkaliforniens und umgeben von den gigantischen Rosen ihrer Großmutter kämpft die 17-jährige Lennie Walker, ein strahlendes musikalisches Wunderkind, mit überwältigender Trauer nach dem plötzlichen Verlust ihrer älteren Schwester Bailey. Als Joe Fontaine, der charismatische Neue an der Schule, in Lennies Leben tritt, fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Aber Lennies komplizierte Beziehung zu Toby, dem am Boden zerstörten Freund ihrer Schwester, beginnt sich auf Lennies und Joes aufkeimende Liebe auszuwirken. Durch ihre lebhafte Vorstellungskraft und ihr ehrliches, widersprüchliches Herz navigiert Lennie zwischen erster Liebe und erstem Verlust, um einen eigenen Song zu kreieren.

Zu Einstimmung haben wir euch den Trailer eingebunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eine Q/A-Session zum Apple Original-Film haben wir auch noch für euch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Brezel und seine Dackel-Familie“ feiert Premiere

„Brezel und seine Dackel-Familie“ (englischer Titel: „Pretel and the Puppies“) richtet sich in erster Linie an das Publikum. In der Beschreibung heißt es

Wenn dein Vater der „längste Dackel der Welt“ ist, bekommt das Erwachsenwerden eine ganz neue Wendung! Die acht Folgen folgen Pretzel (Duplass), Greta (Pedrad) und den Welpen in ihrer Heimatstadt Muttgomery. Sie sind eine moderne und einzigartige Familie, die immer nach Möglichkeiten sucht, „ihre Erfahrungen zu machen“ und die Welt zu einem besseren Ort für ihre vierbeinigen Freunde und Nachbarn zu machen. Pretzel und Greta ermutigen ihre Welpen, ihre eigenen Probleme zu lösen, und erinnern sie oft daran: „Hebt die Pfoten hoch!“ wenn sie vor einer Herausforderung stehen.

Auch hier haben wir den zugehörigen Trailer für euch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neue Folgen zu Servant und Suspicion

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass ab sofort jeweils eine neue Episode zu Servant, The Afterparty und Suspicion bereit steht.