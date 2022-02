Vier Folgen zu „The Problem with Jon Stewart“ stehen bereits auf Apple TV+ bereit. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass ab dem 03. März jeweils wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht wird.

Ab dem 03. März: neue Folgen zu „The Problem with Jon Stewart“

Apple hat bekannt gegeben, dass der gefeierte Moderator, Autor, Produzent, Regisseur und Fürsprecher Jon Stewarts ab Donnerstag, den 03. März, seine Serie „The Problem with Jon Stewart“ im wöchentlichen Rhythmus auf Apple TVs fortsetzen wird.

Stewart führt mit Mitgefühl und Humor, während er in der Apple Original-Serie tief in einige der beständigsten und tief verwurzelten Probleme unserer Zeit eintaucht. „The Problem with Jon Stewart“ untersucht komplexe Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven von Interessenvertretern, Experten und Einzelpersonen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Frühere Episoden befassen sich mit der Versorgung von Veteranen und Brandgruben, der Bewahrung der individuellen Freiheit, der amerikanischen Wirtschaft und der amerikanischen Waffenkrise.

In den kommenden Folgen werden Stewart und sein Team über das Navigieren an der Börse, den Klimawandel, das Erreichen von Rassengleichheit und Mainstream-Medien versus Sensationsgier sprechen.

Parallel dazu gibt es einen begleitenden Podcast, der die Gespräche aus jeder einzelnen Episode erweitert und Mitarbeiter der Show zu Wort kommen lässt, die Gespräche mit Aktivisten führen und Fakten zu diesem Thema austauschen. Natürlich darf auch der Spaß dabei nicht zu kurz kommen.