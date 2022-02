Soeben ist die 19 Prozent MwSt-Aktion bei Saturn gestartet. Passend zum NFL Super Bowl dreht Saturn an der Preisschraube und lässt die Preise purzeln. Ab sofort und zeitlich befristet schenkt euch Saturn die Mehrwertsteuer. Solltet ihr dieser Tage einen Technik-Einkauf geplant haben, so können wir euch nur dringend empfehlen, die Saturn-Webseite aufzurufen, die Preise zu checken und den Rabatt in Anspruch zu nehmen.

Saturn: Super Bowl Rabatt-Aktion – 19 Prozent MwSt. geschenkt

In der kommenden Nacht findet der „Super Bowl LVI“ zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams statt. Genau wie im vergangenen Jahr startet Saturn auch in diesem Jahr eine groß angelegte Mehrwertsteuer-Aktion. Die 19 Prozent Nachlass der MwSt. entsprechen faktisch einem Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent. Die Aktion läuft ab sofort und zeitlich befristet bis zum 15.02. 08:59 Uhr. Bei Interesse können wir euch allerdings nur dringend raten, schnell zuzugreifen, bevor der Vorrat eines bestimmtes Produkts aufgebraucht ist. Dies kann – je nach Produkt – sehr schnell der Fall sein

Kunden erhalten den 19 Prozent MwSt.-Anteil auf sofort verfügbare Artikel geschenkt. Maximal 2 gleiche Aktionsartikel können erworben werden. Der Rabatt in Höhe von 15,966% wird erst im Warenkorb abgezogen. Die Aktion wird auch von verschiedenen Artikeln begleitet, die nicht an der Aktion teilnehmen. Der Vollständigkeit halber, haben wir euch den Rechtstext mit eingebunden.