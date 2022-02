Die Apple Support App kann ab sofort in Version 4.5 aus dem App Store heruntergeladen werden. Im Gepäck sind verschiedene kleinere Verbesserungen, mit denen euch Apple einen noch besseren Support ermöglichen möchte.

Apple Support App 4.5 ist da

Grundsätzlich bietet euch die „Apple Support App“ einen personalisierten Zugriff auf Lösungen für all eure Produkte und Services von Apple an. Nach dem Update auf 4.5 erhält die Apple verschiedene kleinere Neuerungen. So gibt es Preisschätzungen für allgemeine Reparaturen an ausgewählten Standorten. Auch in Deutschland wurde diese Neuerungen implementiert.

Wenn ihr über die App ein bestimmtes Produkt von euch aussucht und anschließend auf „Reparaturen und physischer Schaden“ klickt und dort einen Service (z.B. gesprungenes Display) auswählt, so erhaltet ihr eine Preisschätzung für die Reparatur.

Darüberhinaus findet ihr, nachdem ihr eins eurer Geräte ausgewählt habt, eine neue Option, um Apple mit euren eigenen Worten zu erzählen was passiert ist, um entsprechende Supportoptionen zu erhalten. Weiter ist die Apple ab sofort in der Ukraine verfügbar. Die üblichen Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen sind ebenso mit an Bord.