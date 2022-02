Über den Neustart von Vodafone GigaCable Max haben wir euch bereits im Laufe des heutigen Tages aufmerksam gemacht. Ihr erhaltet einen GigaBit-Tarif für nur 39,99 Euro pro Monat. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung von Vodafone am heutigen Tag.

TV Sender „DAZN 1“ und „DAZN 2“ jetzt bundesweit über Kabel-TV in HD sehen

Wer ab heute das Vodafone DAZN-Paket zu seinem regulären TV-Tarif hinzubucht, zahlt dafür monatlich nur 12,99 Euro statt 24,99 Euro gegenüber der direkten Buchung bei DAZN. Sportfans profitieren bei der Buchung über Vodafone somit von einem Preisvorteil von monatlich 12 Euro. Der Preis von 12,99 Euro gilt über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Zudem gibt es einen Freimonat und das Angebot umfasst neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch den Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen „DAZN 1“ und „DAZN 2“.

Damit lassen sich Bundesliga und UEFA Champions League über Kabelfernsehen auf dem heimischen Fernseher genießen. Beide Sender sind ab sofort auch im Kabel-Glasfasernetz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar

Ihr werdet vermutlich mitbekommen haben, dass DAZN zuletzt eine Preisanpassung durchgeführt hat. Neukunden, die direkt beim Anbieter das flexible Monatsabo buchen, zahlen nicht mehr 14,99 sondern monatlich 29,99 Euro. Im Jahresabo kostet DAZN für Neukunden bei einer Direktbuchung 24,99 Euro pro Monat oder im Rahmen einer Einmalzahlung 274,99 Euro. Bei Vodafone kostete das DAZN-Paket bislang monatlich 9,99 Euro. Der neue Preis von 12,99 Euro gilt für Neukunden bis mindestens Ende März – danach wird das Vodafone DAZN-Paket teurer und auf ein mit der direkten Buchung über DAZN vergleichbares Preisniveau angehoben.

Die „GigaTV Cable Box 2“ ist bundesweit in allen TV-Tarifen verfügbar



Vodafones Flaggschiff für den TV-Empfang via Kabel, die „GigaTV Cable Box 2“, ist ab heute nun auch bundesweit in allen Kabel-TV-Tarifen erhältlich. Bisher war die Set-Top-Box in einigen Bundesländern nur in den Premium-Tarifen für Neukunden erhältlich. Die Box kann TV-Inhalte auch in UHD auf kompatible TV-Geräte übertragen und bietet zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören persönliche Programm-Empfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen sowie eine moderne Sprachsteuerung.

Features wie Replay und Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen gehören ebenso zum Funktionsumfang wie der Zugang zur Videothek, den Mediatheken der TV-Anbieter und zu populären Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN. Eine mobile App unter dem Namen ‚“GigaTV Mobile“ für den mobilen Fernsehkonsum auf Smartphone oder Tablet rundet das Angebot ab.