Vodafone bietet Kunden von Zeit zu Zeit den Tarif GigaCable Max an. Ab sofort und zeitlich begrenzt ist dieser wieder buchbar und ihr habt die Möglichkeit, euch einen GigaBit-Tarif für gerade einmal 39,99 Euro monatlich zu sichern. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können den Aktionstarif buchen.

GigaCable Max: 1GB/s für nur 39,99 Euro

Verhältnismäßig selten legt Vodafone den Aktionstarif GigaCable Max auf. Nachdem dieser monatelang nicht buchbar war, könnt ihr euch ab sofort für diesen wieder entscheiden. Ab sofort und zeitlich begrenzt könnt ihr euch wieder für einen Gigabit-Anschluss entscheiden und zahlt gerade einmal 39,99 Euro. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 09. Mai 2022. Die 39,99 Euro pro Monat bleiben für Kunden, die sich für den Tarif entscheiden, dauerhaft bestehen

GigaCable Max? Noch nie davon gehört? Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe, was es damit auf sich hat. Der GigaCable Max bietet eine Internet-Flatrate mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde im Download und 50 Megabit pro Sekunde im Upload. Ebenfalls enthalten ist eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Festnetze. Neukunden können den Tarif ab sofort buchen. Und auch Bestandskunden können in den GigaCable Max wechseln – und zwar jederzeit aus einem günstigeren oder zum Ende der Mindestvertragslaufzeit aus einem teureren Festnetz-Tarif. In jede Fall wird ein mit Docsis 3.1 aufgerüsteter Kabel-Glasfaser-Anschlüsse am Wohnort vorausgesetzt (Verfügbarkeitscheck).

Für einen GigaBit-Anschluss sind dauerhaft 39,99 Euro ein absoluter Top-Preis. Da wird sicherlich der ein oder andere Neukunden überlegen, zu Vodafone zu wechseln. Aber auch zahlreiche Bestandskunden werden die Möglichkeit in Anspruch nehmen, den Tarif wechseln zu können.