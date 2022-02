Die US-Patentrangliste für das Jahr 2021 wurde veröffentlicht. Apple belegt den 7. Platz in Bezug auf die Anzahl der Patente, die das Unternehmen im Laufe des Jahres erhalten hat. Laut IFI CLAIMS Patent Services wurden Apple im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten 2.541 Patente erteilt. Damit verbessert sich Apple von Platz 8 im Jahr 2020.

US-Patentrangliste

IFI Claims Patent Services zeigt in seiner Rangliste der 50 führenden US-Patentnehmer, dass Apple im vergangenen Jahr 250 Patente weniger erteilt wurden als im Vorjahr, was einem Rückgang von 9 Prozent entspricht. Dennoch ist Apple im Jahr 2021 in der Rangliste einen Platz nach oben gerückt.

Die Zahl der erteilten Patente von Apple wurde von IBM, Samsung, Canon, TSMC, Huawei und Intel übertroffen. Abgesehen von IBM und Samsung hatten die folgenden 10 Unternehmen 2.000 bis 3.000 erteilte Patente. IBM und Samsung stellten mit 8.682 bzw. 6.366 erteilten Patenten die anderen Top-Unternehmen in den Schatten.

Im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten hatte Apple immer noch mehr erteilte Patente als LG, Microsoft, Qualcomm, Samsung Display, Amazon, Sony und Google. Die Top 20 Unternehmen mit den meisten vom US-Patentamt erteilten Patenten im Jahr 2021 lauten wie folgt:

International Business Machines Corp: 8.682 erteilte Patente Samsung Electronics Co Ltd: 6.366 erteilte Patente Canon Inc: 3.021 erteilte Patente Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd: 2.798 erteilte Patente Huawei Technologies Co Ltd: 2.770 erteilte Patente Intel Corp: 2.615 erteilte Patente Apple Inc: 2.541 erteilte Patente LG Electronics Inc: 2.487 erteilte Patente Microsoft Technology Licensing LLC: 2.418 erteilte Patente Qualcomm Inc: 2.149 erteilte Patente BOE Technology Group Co Ltd: 2.135 erteilte Patente Toyota Motor Corp: 2.028 erteilte Patente Samsung Display Co Ltd: 1.975 erteilte Patente Amazon Technologies Inc: 1.942 erteilte Patente Micron Technology Inc: 1.789 erteilte Patente Sony Corp: 1.683 erteilte Patente Ford Global Technologies LLC: 1.626 erteilte Patente Google LLC: 1.493 erteilte Patente Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB: 1.387 erteilte Patente Hyundai Motor Co: 1.269 erteilte Patente

2021 Global 250

Die Rangliste der Global 250 von IFI Claims für das Jahr 2021 gibt Aufschluss über die größten Patentinhaber der Welt, indem alle Patente betrachtet werden, die derzeit von Unternehmen gehalten werden. In dieser Rangliste nimmt Apple mit 20.491 aktiven Patenten den 37. Platz ein. Samsung ist mit insgesamt 90.416 aktiven Patenten derzeit weltweit führend. Auch Microsoft, LG, Sony, Intel und Qualcomm übertreffen Apple in Bezug auf die weltweit aktiven Patente.

Hier globale Top 10: