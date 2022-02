Google hat heute eine mehrjährige Initiative namens „Privacy Sandbox für Android“ angekündigt. Diese dient dem Ziel, neue, datenschutzfreundliche Werbelösungen einzuführen.

Mobile Apps sind mittlerweile aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Derzeit sind über 90 Prozent aller Apps bei Google Play kostenlos. Dabei spielt digitale Werbung natürlich eine wichtige Rolle. Google ist der Meinung, dass für ein funktionierendes App-Ökosystem, von dem Nutzer, Entwickler und Unternehmen gleichermaßen profitieren, die Funktionsweise digitaler Werbung in der Branche weiter optimiert und der Datenschutz weiter verbessert werden muss. Aus diesem Grund hat Google ursprünglich die Werbe-ID entwickelt, um den Nutzer mehr Kontrolle zu geben. Vergangenes Jahr hat man verbesserte Kontrollmöglichkeiten eingeführt. Nun ist das Unternehmen jedoch der Auffassung, dass es wichtig ist, noch weiter zu gehen.

Google schreibt

Heute kündigen wir eine mehrjährige Initiative an: die Entwicklung der Privacy Sandbox für Android – mit dem Ziel, neue, datenschutzfreundliche Werbelösungen einzuführen. Diese Lösungen kommen ohne App-übergreifende Identifier aus und beschränken die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte. Außerdem beschäftigen wir uns mit Technologien, mit denen sich die Wahrscheinlichkeit unbemerkter Datenerhebung reduzieren lässt. Hierzu zählt unter anderem die sicherere Einbindung von Apps in Werbe-SDKs.