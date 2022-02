Eine neue Auktion mit 41 Apple-bezogenen Objekten wurde eröffnet, die von einem signierten Apple II bis hin zu verschiedenen Steve Jobs-Visitenkarten reichen.

Seltene Apple-Erinnerungsstücke

RR Auction präsentiert mit dem Titel „The Steve Jobs Revolution: Engelbart, Atari and Apple“ eine der bedeutendsten Themenversteigerungen im Kontext der Computerrevolution in den 1980er Jahren. Die Posten reichen von geschätzten Endgeboten von 200 bis 55.000 US-Dollar, so dass es möglich ist, ein Stück Apple-Geschichte für weniger als den Preis eines neuen iPads zu erwerben.

Einige der in der Auktion angebotenen Artikel sind:

Ein von Steve Jobs 1971 signiertes Highschool-Jahrbuch (geschätzter Wert: 50.000 US-Dollar)

Eine von Steve Jobs signierte Ausgabe der Macworld (geschätzter Wert: 50.000 US-Dollar)

Eine Betriebsanleitung für den Apple-1 Computer (geschätzter Wert: 20.000 US-Dollar)

Eine Steve Jobs Pixar-Visitenkarte (geschätzter Wert: 5.000 US-Dollar)

Eine von Apple produzierte „Startrek“-Spielkassette von 1978 (geschätzter Wert: 600 US-Dollar)

Ein Apple II Plus-Puzzle (geschätzter Wert: 400 US-Dollar)

Ein Ronald Waynes getippter und signierter Brief (geschätzter Wert: 200 US-Dollar)

RR Auction fasst die umfangreiche Themenversteigerung zusammen: