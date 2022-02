Ende letzten Jahres hatte Surfshark verschiedene spannende Deals aufgelegt, anschließend wurde es wieder etwas ruhiger rund um den VPN-Service. Dies ändert sich erfreulicherweise am heutigen Tag und der Anbieter haut einen attraktiven Deal raus. Ihr erhaltet 82 Prozent Rabatt auf das 2-Jahresabo und zusätzlich noch 2 Gratis-Monate. Berücksichtigt man die Gratis-Monate, so fällt der tatsächliche Rabatt auf Surfshark noch einmal höher aus. Bei Interesse greift direkt zu, da das Angebot zeitlich befristet ist.

Surfshark VPN mit 82 Prozent Rabatt + 2 Gratis-Monate

VPN-Services gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, mittlerweile ist das Angebot doch ziemlich groß. Allerdings trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Surfshark hat nicht nur ein verdammt heißes Angebot zu bieten, auch der Funktionsumfang des Anbieters kann sich sehen lassen.

Heute: 82 Prozent Rabatt + 2 Gratis-Monate sichern

Surfshark ist ein erfolgreicher VPN-Dienst, der bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt ist. Wir hatten uns vor wenigen Wochen intensiver dem VPN-Service gewidmet und diesen getestet. Die Geschwindigkeit und der Schutz der Privatsphäre konnten dabei unter anderem überzeugen.

So setzt Surfshark auf eine starke Verschlüsselung mit AES 265-Bit. Damit ist es vermutlich unmöglich sein, dass Dritte eure Online-Aktivitäten entschlüsseln. Ihr müsst in einem öffentlichen WLAN (z.B. an Flughäfen, Bahnhöfen im Cafe etc.) keine Sorge haben, dass jemand versucht, eure Daten abzugreifen. Diese sind verschlüsselt und für einen möglichen Angreifer unbrauchbar.

Highlights

Browse völlig ungestört: Verschlüssele deine Online-Aktivitäten, damit niemand deine Daten tracken oder stehlen kann.

Verbirg deinen Standort: Ändere deine IP-Adresse, um deinen Standort zu verbergen und Tracking zu vermeiden.

Blockiere Werbung und Malware: Vermeide lästige Werbung und schütze dich mit CleanWeb vor Angriffen.

Sichere Aufenthalte im öffentlichen WLAN: Sorge bei der Nutzung wenig vertrauenswürdiger WLAN-Netzwerke für umfassenden Schutz deiner Daten und Privatsphäre.

Ein weiterer großer Pluspunkt von Surfshark ist, dass ihr eine unbegrenzte Geräteanzahl verbinden und nutzen könnt. So kann die ganze Familie über einen Surfshark-Account die Vorteile des VPN-Services nutzen. Klingt spannend, oder? Darüber hinaus verfolgt Surfshark eine „Keine-Logs-Richtlinie“, so dass keine Verbindungsinformationen gespeichert werden. Solltet ihr Probleme haben, so steht euch ein 24/7-Support zur Verfügung.

Gefühlt steht Surfshark für alle Plattformen zur Verfügung bzw. stellt eine entsprechende Applikation bereit. So könnt ihr Surfshark auf dem iPhone, iPad, Android-Smartphone & -Tablet, Windows, Mac, FireTV etc. einsetzen. Auch auch für Konsolen (PlayStation und Xbox) steht der Anbieter zur Verfügung.

Perfekter Deal zum Jahresstart

Dieser Deal kann sich wirklich sehen lassen. Ihr erhaltet nicht nur 82 Prozent Rabatt auf Surfshark, sondern noch zwei kostenlose Monate obendrauf. Übrigens: Surfshark bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie an. Solltet ihr bei eurem Test feststellen, dass euch der Service nicht überzeugt, so könnt ihr innerhalb von 30 Tagen vom Kauf zurück treten und euch das Geld erstatten lassen.