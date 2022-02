Im April 2021 startete „The Mosquito Coast“ auf Apple TV+. Wenige Monate später wurde bereits bekannt, dass Apple die zweite Staffel der Thriller-Serie in Auftrag gegeben hat. Nun gibt es die nächsten Appetithäppchen, zumindest was die die Besetzung angeht.

Für uns gehörte „The Mosquito Coast“ zu den besten Serien, die im vergangenen Jahr auf Apple TV+ liefen. Umso mehr freuen wir uns bereits auf die Fortsetzung. Wann diese allerdings starten wird, ist aktuell nicht bekannt. Wir gehen allerdings davon aus, dass dies im Laufe dieses Jahres der Fall sein wird.

Deadline weiß zu berichten, dass sich Natalia Cordova-Buckley, Ian Hart und Ariyon Bakare der Besetzung von „The Mosquito Coast“ für die zweite Staffel angeschlossen haben. Dem Bericht zufolge werden alle drei Schauspieler zur Stammbesatzung der zweiten Staffel gehören. In der Hauptrolle sind weiterhin Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish und Gabriel Bateman zu sehen.

The Mosquito Coast wird wie folgt beschrieben

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“