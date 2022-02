Apple TV+ hat sein Angebot an neuen Serien und Filmen vorgestellt, die auf dem SXSW Film Festival 2022 im März ihre Premiere feiern werden, darunter „Cha Cha Real Smooth“ und „The Big Conn“.

Der Tech-Gigant aus Cupertino wird auf der SXSW, die vom 11. bis 19. März stattfindet, vier neue Serien und einen neuen Originalfilm vorstellen. Es ist das erste Mal, dass die SXSW seit dem Beginn der Pandemie zu einem persönlichen Format zurückkehrt.

Auf dem Festival wird Apple den Film „Cha Cha Real Smooth“ mit Dakota Johnson in der Hauptrolle und unter der Regie von Cooper Raiff vorstellen. Der Film wird auf dem SXSW präsentiert, nachdem er auf dem Sundance Film Festival den Publikumspreis gewonnen hat.

„Der 22-jährige Andrew, frisch vom College und ohne klaren Lebensplan, sitzt zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest“, schreibt Apple über die Serie. „Aber wenn es eine Sache gibt, die in seinen nicht existierenden Lebenslauf gehört, dann ist es, wie man eine Party in Gang bringt, was ihm den perfekten Job als Motivationstänzer bei Bar- und Bat-Mizwas für die Klassenkameraden seines jüngeren Bruders einbringt. Als Andrew sich mit der örtlichen Mutter Domino und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, die er sich wünscht – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist.“