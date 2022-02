Die CovPass App wurde aktualisiert und kann ab sofort in Programmversion 1.18 aus dem App Store heruntergeladen werden. Mit an Bord sind punktuelle Verbesserungen, die den Umgang mit der App erleichtern. So werden ab sofort auch Auffrischungsimpfungen in der Check-App erkannt.

CovPass App 1.18 ist da

In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach

Mit diesem Update stehen Ihnen neben Fehlerbehebungen auch neue und erweiterte Funktionen zur Verfügung. Außerdem können Sie können nun die Gültigkeit Ihrer Zertifikate im Kontext einer Reise durch Europa und weitere Staaten oder innerhalb von Deutschland prüfen.

Allerdings verbirgt sich etwas mehr hinter der CovPass App 1.18. Grundsätzlich stehen euch mit diesem Update neben Fehlerbehebungen auch neue und erweiterte Funktionen zur Verfügung.