Sonos Roam kennt ihr vermutlich. Falls nicht, bringen wir euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Bei Sonos Roam handelt es sich um einen mobilen Lautsprecher, der sowohl Zuhause im Sonos-System als auch unterwegs per Bluetooth genutzt werden kann. Der Lautsprecher ist seit knapp einem Jahr erhältlich und wurde bereits ausgiebig von uns getestet. Nun scheint es, als ob auch der Sonos Roam SL in Kürze in Europa und somit auch bei uns in Deutschland verfügbar sein wird.

Sonos Roam SL soll nach Europa kommen

Der gut vernetzte Kollege Roland Quandt spricht nun davon, dass Sonos den Sonos Roam SL nach Europa bringen wird. Bis dato ist der mobile Lautsprecher nur in China und Thailand erhältlich.

Damit wäre der Sonos Roam SL nicht der einzige Sonos Lautsprecher, der den Zusatz „SL“ erhält. Auch den Sonos One gibt es zusätzlich als Sonos One SL. Der Unterscheid zwischen dem Sonos One und Sonos One SL besteht darin, dass der SL-Lautsprecher über keine Mikrofone verfügt und somit keine Sprachassistenten unterstützt.

Sonos Roam SL (the one that so far has only been available in China and Thailand and has no mic for assistant support) is launching in Western Europe soon. #Sonos #RoamSL — Roland Quandt (@rquandt) February 18, 2022

Weitere Informationen liegen bislang nicht vor. So stellt sich unter anderem die Frage nach dem exakten Verkaufsstart und dem Preis. Der One SL ist mit seinen 199 Euro beispielsweise 30 Euro preiswerter als der One mit seinen 229 Euro. Sonos Roam liegt bei 199 Euro. Somit erwarten wir Sonos Roam SL bei 169 Euro.