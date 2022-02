Apple hat die Gesundheitsfunktionen der Apple Watch stetig weiterentwickelt. Zugegebenermaßen gab es nicht Jahr für Jahr einen riesigen Fortschritt zu verzeichnen. Bei der Apple Watch 7 war der Sprung in diesem Bereich eher klein. Dadurch punktet das aktuelle Apple Watch Modell mit einem größerem Display und weiteren Verbesserungen. Im Rahmen des Gesundheitsmonats (wir hoffen, dass ihr die Herz-Herausforderung gemeistert habt) konnte Rene Ritchie mit Apple Vice President Dr. Sumbul Desai über die Apple Watch und die Gesundheitsfunktionen sprechen.

Rene Ritchie interviewt Apple VP Dr. Sumbul Desai

Im Februar wird traditionell der sogenannte „Herzmonat“ gefeiert. In einem neuen Interview enthüllt Apples VP of Health, Dr. Sumbul Desai, wie das Unternehmen Gesundheitsfunktionen entwirft, validiert, testet und vieles mehr.

Zunächst einmal gab die Apple Managerin zu verstehen, dass es von großer Bedeutung ist, dass das Führungsteam von Apple voll und ganz hinter Innovationen im Gesundheitswesen steht. Das Engagement des Unternehmens für eine funktionsübergreifende Natur zwischen mehreren Gruppen bei Apple ist das, was den Gesundheitsfunktionen und -produkten die „Magie“ verleiht, so Dr. Sumbul Desai. Der gesamte Prozess umfasst dabei Apples Ingenieure und Designer, die eng mit medizinischem Fachpersonal sowie Kliniken zusammenarbeiten.

Apple stelle sich beim Entwerfen von Gesundheitsfunktionen grundsätzlich drei Fragen:

Wie sind sie wissenschaftlich begründet?

Wie sind sie technisch realisierbar?

Wie liefern wir sie in einem durchdachten und aussagekräftigen Design, das für einen Benutzer wirkungsvoll ist?

Desai merkte an, dass der kollaborative Ansatz mit mehreren Teams das ist, was sie am meisten liebt, da er „gesunde Debatten“ und „gesunde Gespräche“ mit sich bringt, die ihr Denken dazu anregen, den Kunden die besten Funktionen anzubieten.

Im weiteren Verlauf spricht Dr. Sumbul Desai auch darüber, dass der Datenschutz bei allen Gesundheitsfunktionen im Mittelpunkt. Auch wenn Bildschirmzeit und Fokus nicht als Gesundheitsfunktionen angesehen werden, seien sie es in Wirklichkeit allerdings, so die Managerin.