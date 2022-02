Apple wurde in den Niederlanden zum fünften Mal wegen der Streitigkeiten um die App Store-Regulierung mit einer Geldstrafe belegt. Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde des Landes stellt dem Unternehmen aus Cupertino erneut 5 Millionen Euro in Rechnung, weil Apple Drittanbieter-Zahlungsoptionen für Abonnements von Dating-Apps nicht nach der Vorgabe des Landes umgesetzt hat.

Alternatives Bezahlsystem für Dating-Apps im App Store

Eine neue Woche, eine weitere Strafe. Wie angedroht erhält Apple von der niederländischen Behörde für Verbraucher und Märkte (ACM) weitere 5 Millionen Euro Bußgeld aufgebrummt, da der App Store nicht die regionalen Anforderungen an alternative Zahlungssysteme für Dating-Apps erfüllt.

Apple wurde von der ACM im letzten Jahr aufgefordert, alternative Bezahlsysteme für Dating-Apps zu erlauben. Die Untersuchung wurde von der niederländischen Behörde im Jahr 2019 eingeleitet und später eingeschränkt, um sich hauptsächlich auf Apps für den Dating-Markt zu konzentrieren.

Apple führte daraufhin zwei optionale neue Berechtigungen ein, die ausschließlich für Dating-Apps im niederländischen App Store gelten und den Benutzern zusätzliche Zahlungsoptionen bieten. Die ACM gab jedoch zu verstehen, dass sie mit der Umsetzung nicht zufrieden ist. So würde es zu viele Hürden für Entwickler geben, die die neuen Zahlungsoptionen einsetzen wollen, hieß es in einer vorangegangenen Pressemitteilung.

Apple hat jedoch das Feedback der niederländischen Aufsichtsbehörde noch nicht umgesetzt, was nun zur erneuten Geldstrafe geführt hat. Die Wettbewerbsaufsichtsbehörde hatte ursprünglich angekündigt, dass Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 Millionen Euro pro Woche belegt wird, bis die Auflagen erfüllt oder der Höchstbetrag in Höhe von 50 Millionen Euro erreicht wurde. Mittlerweile befindet sich Apple in der fünften Strafrunde, womit sich die Bußgelder bereits auf 25 Millionen Euro belaufen. Die niederländische Aufsichtsbehörde erklärt derweil, dass Apple noch keinen Vorschlag gemacht hat, um ihren Beschluss nachzukommen.