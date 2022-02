Apple hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von „Die Snoopy Show“ veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gegeben, dass alle sechs Folgen der Staffel am Freitag, den 11. März 2022, auf Apple TV+ Premiere feiern werden.

„Die Snoopy Show – Staffel 2“ startet am 11. März

Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die erste Staffel zu „Die Snoopy Show“ auf Apple TV+ ins Rennen geschickt hat. In Kürze geht es mit der zweiten Staffel weiter. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Neuheiten, die Apple zu den Peanuts in Petto hat. Peanuts-Fans auf der ganzen Welt können sich zudem auf zwei brandneue Peanuts-Specials freuen, die bald auf Apple TV+ erscheinen werden, darunter „It’s the Small Things, Charlie Brown“, ein neues Original-Special zur Feier des Earth Day mit einem Original-Song des amerikanischen Singer-Songwriters Ben Folds. Dieses Special feiert am 15. April seine Premiere. Weiter geht es am 06- Mai und rechtzeitig zum Muttertag mit „To Mom (and Dad), With Love“.

Durch die Partnerschaft mit WildBrain werden in Kürze auch klassische Peanuts-Titel auf Apple TV+ verfügbar sein, darunter “Charlie Brown’s All Stars!”, “You’re Not Elected, Charlie Brown”, “She’s a Good Skate, Charlie Brown”, “It’s Flashbeagle, Charlie Brown” und “Snoopy’s Reunion.” Die Anthologie-Sammlung wird ihr Streaming-Debüt am 4. März auf Apple TV+ feiern.