Aqara blickt mittlerweile auf ein umfangreiches Smart Home Portfolio. Die grundsätzlich mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatiblen Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit und dürften mittlerweile bei einer Vielzahl unserer Leser zum Einsatz kommen. Nun hat der Hersteller bekannt gegeben, dass man am heutigen Tag einen eigenen Store auf Amazon.de eröffnet und somit in den Direktvertrieb in Deutschland einsteigt. Zum Start gibt es ein Eröffnungsangebot, bei dem ihr auf verschiedene Produkte mit dem Gutscheincode DEGENERAL 10 Prozent Rabatt erhaltet.

Aqara startet Direktvertrieb über Amazon.de

Aqara hat am heutigen Tag seinen offiziellen Amazon Marken-Store in Deutschland eröffnet. Bisher setzte der Hersteller auf verschiedene Onlineshop und Händler, um die eigenen Produkte zu vermarkten. Ab sofort lassen sich die Aqara Smart Home Produkte auch direkt beim Hersteller kaufen. Der Weg führt über den offiziellen Aqara Store bei Amazon.de. Ähnlich agierte Aqara bereits in Frankreich und Großbritannien.

Eine Übersicht aller bei Amazon gelisteter Aqara Produkte findet ihr hier. Ein paar Highlights haben wir für euch zusammengetragen:

Angebot Aqara Smart Home Zentrale M2, Smart Home Bridge für Alarmanlage, Infrarot-Fernbedienung,... Hinweise: Der Aqara Smart Home Zentrale M2 benötigt eine sichere 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkverbindung....

360°-Infrarotsteuerung: Steuern Sie Ihre vorhandenen IR-Geräte wie Lüfter, Klimaanlagen und...

Angebot Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Erfordert Aqara Hub, Zigbee, für Fernüberwachung und... Hinweise: Ein Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Eine sichere...

Fernüberwachung: Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter einem bestimmten Schwellenwert...

Aqara Smarte Steckdose, Erfordert Aqara Hub, Zigbee 3.0, mit Programmierung, Timer-Modus und... Hinweise: Erfordert Aqara Hub, Smart Home Zentrale M2, Smart Home Zentrale M1S oder Kamera-Hub G2H,...

Fernbedienung: Mit der Aqara Smarte Steckdose können Sie Leuchten, Lüfter und andere Geräte von...

Aqara Drahtloser Fernschalter H1, Benötigt Aqara Hub, Zigbee 3.0, Konfigurierbare Fernbedienung mit... Hinweise: Benötigt Aqara Smart Home Zentrale M2, M1S oder Kamera-Hub G2H für den Betrieb. Der...

Tragbarer und praktischer als gewöhnliche Schalter: Stellen Sie sich vor, Sie können Lichter oder...

Angebot Aqara Überwachungskamera, HomeKit Innenkamera, Kamera-Hub G2H, Nachtsicht, Bidirektionales Audio,... HomeKit Überwachungs-Videokamera: Die Aqara Innenkamera kann über die Apple Home-App gesteuert...

Lokales Kontrollzentrum: Als Zigbee-Hub kann es sich mit Aqara Zigbee Geräten für Kinder verbinden...

Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr zum Start von „Aqara Official DE“ mit dem Gutscheincode DEGENERAL 10 Prozent Rabatt auf verschiedene Produkte. Die Gutscheinaktion ist bis zum 24. Februar 2022 begrenzt.