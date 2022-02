Mit STARKVIND brachte IKEA im Herbst letzten Jahres einen Luftreiniger auf den Markt, der Apple HomeKit unterstützt. IKEA Family Mitglieder erhalten den Luftreiniger vorübergehend zum reduzierten Preis. So werden für das Gerät nur 79 Euro anstatt 99,99 Euro fällig.

IKEA Family: HomeKit-Luftreiniger STARKVIND jetzt günstiger

IKEA Family Mitglieder, die Mitgliedschaft ist übrigens kostenlos, haben vermutlich kürzlich den neuen IKEA Family Newsletter erhalten. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass das schwedische Möbelhaus seinen Luftreiniger STARKVIND vorübergehend zum IKEA Family Preis anbietet. Es heißt

Die Pollensaison geht so langsam wieder … haaatschi … los. Damit du die Luft in deinen vier Wänden verbessern und Allergene reduzieren kannst, gibt es jetzt bis zum 3.4. unsere Luftreiniger zum besonders günstigen IKEA Family Preis!

Der STARKVIND Luftreiniger hat ein 3-Filter-System aus einem Vorfilter, einem Filter zur Partikelentfernung und einem Gasfilter. Der Vorfilter fängt größere Partikel wie Haare und Staub auf. Der Filter zur Partikelentfernung ist dafür optimiert, rund 99,5 Prozent des Feinstaubs in der Luft (Partikelgröße PM2,5) zu absorbieren, fängt aber auch Partikel wie Staub und Pollen auf. Der Gasfilter reinigt die Luft von verschiedenen gasförmigen Schadstoffen wie Formaldehyd und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Außerdem verringert er unangenehme Gerüche, die zum Beispiel beim Rauchen oder Kochen entstehen. Er ist für den Einsatz in bis zu 20qm großen Innenräumen optimiert.

STARKVIND kann einzeln verwendet oder mit dem TRÅDFRI Gateway verbunden werden, sodass er über die IKEA Home smart App gesteuert und voreingestellt werden kann. Darüber erfolgt auch die HomeKit-Anbindung.

IKEA bietet den neuen Luftreiniger in den Farboptionen Weiß und Schwarz an. Zudem wird STARKVIND auch als Tischgerät in Weiß und Braun angeboten. IKEA Family Mitglieder erhalten STARKVIND vorübergehend für 79 Euro anstatt 99,99 Euro bzw. 129 Euro anstatt 149 Euro.

Hier gibt es die STARKVIND Produkte bei IKEA Family: