Über das Apple Trade In Programm haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder informiert. Falls euch dieses bisher unbekannt ist, bringen wir euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Ihr gebt bei Apple ein Gerät Anzahlung und erhaltet eine Gutschrift für den Kauf eines neuen Produkts. Aktuell bietet Apple beim Kauf der Apple Watch 7 bis zu 200 Euro bei Inzahlungnahme.

Apple bietet aktuell beim Kauf der Apple Watch 7 einen Bonus bei der Inzahlungnahme an

Apple bietet aktuell bei Apple Trade In einen Bonus bzw. eine Extra-Ersparnis an, wenn ihr eine Apple Watch direkt bei Apple Inzahlung gebt und gleichzeitig eine neue Apple Watch 7 oder Apple Watch SE kauft. So erhaltet ihr aktuell bis zu 200 Euro bei der Inzahlungnahme.

Apple schreibt

Die Eintauschwerte für die Inzahlungnahme variieren. Weitere Eintauschwerte gelten nur für die Apple Watch Series 6, SE, Series 5, Series 4, Series 3 und Series 2 und erfordern den Kauf einer neuen Apple Watch, entsprechend Verfügbarkeit und Beschränkungen. Mindestalter 18 Jahre. Apple bzw. seine Partner für die Inzahlungnahme behalten sich das Recht vor, jede Eintausch-Transaktion aus beliebigen Gründen abzulehnen oder einzuschränken. Möglicherweise gelten zusätzliche Bedingungen von Apple oder den Apple Partnern für die Inzahlungnahme.

Bis zum 28. Februar erhaltet ihr beispielsweise bis zu 200 Euro, wenn ihr eine Apple Watch 6 bei Apple Anzahlung gebt. Für die Apple Watch 5 sind es bis zu 170 Euro. Je älter eure Apple Watch, desto niedriger ist die Apple Watch logischerweise.

Auch wenn Apple derzeit einen Bonus bei der Inzahlungnahme anbietet, können wir euch nur empfehlen, auch andere Handelsplätze im Vorfeld zu prüfen. So erhaltet ihr bei Ebay und Co. meist einen höheren Verkaufspreis für euer Gerät. Dies ist natürlich mit ein wenig Aufwand verbunden. Wenn ihr es absolut bequem und unkompliziert haben möchtet, so nutzt Apple Trade In.