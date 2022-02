Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple „Pachinko“ in Auftrag gegeben hat. Im kommenden Monat feiert die neue Serie am 25. März ihre Premiere auf dem Apple Video-Streamingdienst. Vorab haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Offizieller Trailer zu „Pachinko“ ist da

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „Pachinko“ enthüllt. Dabei handelt es sich um eine mitreißende Dramaserie, die in drei Sprachen erzählt wird – Koreanisch, Japanisch und Englisch. Die Geschichte ist episch im Umfang und intim im Ton und beginnt mit einer verbotenen Liebe und gipfelt in einer Saga, die zwischen Korea, Japan und Amerika reist, um eine unvergessliche Geschichte von Krieg und Frieden, Liebe und Verlust, Triumph und Abrechnung zu erzählen.

Wie eingangs erwähnt, wird die Serie am Freitag, den 25. März 2022, weltweit auf Apple TV+ Ihre Premiere feiern. Zum Start werden die ersten drei Folgen zu sehen sein. Anschließend folgen bis zum 29. April 2022 immer freitags neue Episoden. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller der New York Times.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Angefüllt mit universellen Themen wie Familie, Liebe, Triumph, Schicksal und Belastbarkeit, zeichnet die Serie die Hoffnungen und Träume einer koreanischen Einwandererfamilie über vier Generationen hinweg auf, die ihr Heimatland verlässt, um zu überleben und zu gedeihen. Die Geschichte beginnt im Südkorea des frühen 20. Jahrhunderts und wird aus der Sicht einer bemerkenswerten Matriarchin namens Sunja erzählt, die allen Widrigkeiten zum Trotz triumphiert. Es stellt ihre Geschichte der ihres Enkels Solomon in den 1980er Jahren gegenüber.

In der Serie sind die mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Youn Yuh Jung als ältere Sunja; Lee Minho als Hansu; Jin Ha als Solomon; Minha Kim als jugendliche Sunja; Anna Sawai als Naomi; Jung Eun-chae als junger Kyunghee; Inji Jeong als Yangjin; Jimmi Simpson als Tom Andrews; Junwoo Han als Yoseb; Kaho Minami als Etsuko; Steve Sanghyun Noh als Isak; Soji Arai als Mozasu; und Yu-na Jeon als junge Sunja zu sehen.